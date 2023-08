'Violento e intransigente' con la compagna, misura cautelare

Avrebbe imposto alla compagna e poi alle figlie di evitare di indossare gonne o pantaloncini corti, non potevano salutare gli altri con un bacio sulla guancia né avere conoscenze maschili. Sono alcuni dei comportamenti messi in atto da un 55enne commerciante marocchino, nel Bolognese, raggiunto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, indagato per maltrattamenti, iniziati nel 2013.

Nel provvedimento, eseguito dai carabinieri, si ricostruiscono le offese e gli schiaffi che la donna è stata costretta a subire, insieme a quella che il gip descrive come "ossessiva gelosia e intransigenza religiosa".

L'ultimo episodio, alle 23 del 7 agosto, quando i militari della centrale di San Giovanni in Persiceto hanno ricevuto la telefonata della donna che chiedeva aiuto. La 34enne ha detto di trovarsi alla guida di un'auto e di essere stata urtata intenzionalmente da un'altra vettura condotta dal compagno che la voleva fermare per impedirle di andare a vivere altrove. Nel tentativo di fermarla, il 55enne le aveva urlato contro: "Ti ammazzo! Ti faccio vedere chi sono i veri uomini!".



