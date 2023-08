Sofia Rollo vince Deejay on Stage 2023

Sofia Rollo vince la nona edizione del contest Deejay On Stage con il brano inedito Da sola che sarà ora programmato per un mese su Radio Deejay: a decretarlo, giovedì 24 agosto, sul palco di piazzale Roma a Riccione, la commissione artistica guidata da Daniele De Luigi e alla presenza di Linus, direttore editoriale ed artistico di Radio Deejay.

Sofia Rollo, che succede al vincitore del 2022 Fiat 131, è una cantautrice nata a Lecce nel 1999 e che attualmente vive a Milano, dove studia canto jazz al Conservatorio Giuseppe Verdi.

A firmare con lei il brano Da sola Davide Napoleone e Simone "heysimo" Sproccati. Premio speciale a un'altra cantautrice, la 19enne romana Bels (all'anagrafe Martina Belelli) con il brano Granate, firmato con Andrea Riso e Riccardo Brizi.

Deejay on Stage ha visto la partecipazione di 35 giovani artisti, selezionati su 800 candidature, che si sono esibiti nell'arco di 10 sere nel corso del mese di agosto alternandosi sul palco con grandi ospiti: Paola & Chiara, Diodato, Mara Sattei, gIANMARIA, Angelina Mango, Leo Gassmann, Matteo Paolillo, Clara, Dj Duappo, Zef & Marz, Francesco Gabbani, The Kolors, Ernia, Ariete, Alfa, Articolo 31, Boomdabash, Cricca e Tropico.

Complessivamente, dal 3 agosto, oltre 90.000 persone hanno assistito ai 10 show completamente gratuiti, per una festa collettiva di grande musica e sano divertimento, con la conduzione di Rudy Zerbi, in compagnia di Andrea e Michele e Gianluca Gazzoli.



