La creatività poliedrica di Antonio Marchetti a Ravenna

Dal 2 al 30 settembre l'istituzione Biblioteca Classense di Ravenna ospiterà una mostra di Antonio Marchetti (Pescara 1952 - Rimini 2013), artista dalla creatività poliedrica, che ha saputo unire la pratica dell'arte al pensiero e in cui si è fusa un'intensa ricerca di temi e di linguaggi. La mostra, intitolata "City. Opere 2002-2013", è curata da Virginia Cardi, Alberto Giorgio Cassani e Umberto Palestini e si terrà nella Manica Lunga della biblioteca.

Sarà presentato anche il catalogo dell'opera completa dell'artista: il volume, 'Antonio Marchetti. Opere. 1980-2013' (Pendragon, 2023), è curato da Virginia Cardi in collaborazione con l'Archivio Marchetti Fagnani Pani di Rimini e da Claudio Bartolucci che ne ha elaborato la veste grafica.

Antonio Marchetti dal 2002 al 2013 ha affrontato il tema della città, affidando l'intelligenza della sua mano all'indagine di un immaginario urbano. In City prendono forma periferie, scene metropolitane, fabbriche, catastrofi, l'intérieur e lo spazio collettivo (il privato e il pubblico).

Marchetti raffigura i luoghi dell'abitare, mettendo al centro ora lo skyline di un Novecento da rivisitare, ora la città decostruita e spaesante del nostro contemporaneo.



