Siccità nel Po, 'moderata' solo a Piacenza

I Grandi Laghi mantengono le quote di acqua, ad eccezione del Lago Maggiore, mentre lungo l'asta del Po solo Piacenza registra una condizione di 'siccità moderata', le altre sezioni nella norma. Lo spiega l'autorità distrettuale del grande fiume, nel suo aggiornamento al 21 agosto.

Le sezioni principali negli ultimi giorni non hanno registrato variazioni significative dei valori di portata, che risultano essere di poco inferiori a quelli tipici del periodo.

Fino al prossimo weekend non dovrebbero osservarsi variazioni significative dei valori di portata in tutte le sezioni del fiume Po, che rimarranno prossimi, o di poco inferiori, a quelli attuali.

La disponibilità idrica a scala di distretto è in lieve calo rispetto al precedente aggiornamento, ma in linea con i valori del periodo. La condizione di severità idrica sul Distretto rimane "bassa" così come definita nell'Osservatorio nel corso dell'incontro del 21 luglio.



