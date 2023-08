Nel Modenese, a Campogalliano, è stato ritrovato morto un 25enne tunisino che si era tuffato in un laghetto utilizzato per la pesca. Il giovane, originario di Rubiera, si è immerso in acqua insieme a degli amici senza più risalire. Sono stati proprio gli amici in mattinata a dare l'allarme, segnalando che il giovane non riemergeva più.

Sul posto sono giunti i carabinieri ed i vigili del fuoco anche con l'elicottero.



