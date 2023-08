Ferita da colpo di fucile, dice che si è sparata per sbaglio

Una ragazza di 25 anni è finita all'ospedale con una grave lesione a una gamba a causa di un colpo di fucile. È accaduto nel pomeriggio in un'abitazione di Castellarquato, in provincia di Piacenza. La giovane è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i carabinieri per le indagini: la 25enne ha raccontato di essersi ferita da sola dopo che un colpo è partito accidentalmente, mentre stava pulendo l'arma.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA