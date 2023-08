Non si attenua la morsa del caldo sull'Emilia-Romagna. Per la giornata di domani, venerdì 25 agosto, sono previste temperature massime superiori a 38 gradi nelle zone di pianura emiliane e per questo motivo Arpae e protezione civile hanno diramato l'allerta arancione per temperature estreme. Bologna, unica della regione fra quelle monitorate dal Ministero della Salute, è contrassegnata dal bollino rosso almeno fino a sabato 26.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA