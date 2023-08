Bologna: ecco Karlsson, 'ho scelto la dieci di Baggio'

Spirano venti di rivoluzione, in casa Bologna, a otto giorni dal termine del mercato e a soli quattro giorni dal match in programma a Torino con la Juventus domenica alle 18.30. I rossoblù si sono allenati in mattinata: out il solo Barrow, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra e voci di mercato. È stato intnto presentato Jesper Karlsson (25 anni), esterno sinistro d'attacco svedese arrivato dall'Az Alkmaar, che ha svolto due allenamenti con i nuovi compagni e che domenica potrebbe partire dalla panchina: "Ho scelto la maglia numero dieci, che è stata di Baggio, uno dei giocatori che ho ammirato di più". Ballottaggio Orsolini-Moro in attacco, con Ndoye e Zirkzee, con Moro che spera di contendere una maglia in mediana a Aebischer.



