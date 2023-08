Binacchi racconta e svela i segreti mantovani

FABRIZIO BINACCHI, PICCOLI SEGRETI MANTOVANI (Oligo, 173 pp, 13 euro). Mondo piccolo, ma neppure troppo, Mantova e la sua provincia sono raccontate con aneddoti storici, ricordi autobiografici e pennellate multisensoriali da Fabrizio Binacchi, giornalista Rai di Suzzara e docente universitario. "Chissà quanti segreti ha Mantova, piccoli e grandi", si domandava Giampaolo Pansa chiacchierando, e il dialogo è riportato nelle prime pagine del libro, con l'autore, in piazza delle Erbe, uno dei fulcri della città di Virgilio.

Dove Pansa, in un ristorante, ordinò tagliatelle come primo e poi ancora come secondo. Binacchi porta il lettore a scoprirli, questi segreti, narrando di sé ma soprattutto di luoghi, personaggi, atmosfere di una terra incuneata tra tre regioni.

C'è la nebbia che trasmette romanticismo, c'è il Po, ovviamente, che trasporta chi arriva in vista degli argini in "un altro spazio e un altro tempo". Ci sono i salumifici e i caseifici, nell'unica provincia dove si producono Parmigiano Reggiano e Grana Padano, e poi il santuario delle Grazie, meta di pellegrinaggi o il 'Sociale', muretto cittadino.

Le vicende mantovane passano attraverso le persone che hanno scritto la storia cittadina, come il sindaco socialista Gianni Usvardi, l'imprenditore Edi Bondioli, cavaliere, o il giornalista Rino Bulbarelli, a lungo direttore della Gazzetta di Mantova, il quotidiano più antico d'Italia dove Binacchi esordì.

O come il preside Poltronieri detto 'Lippo', che negli anni '70 guidava il liceo Belfiore ed era un'unica cosa con la scuola.

Tra le narrazioni più intense, il terremoto che nel 2012 squassò la placida pianura, vissuto da giornalista e da mantovano. E poi gli inizi al giornale, l'infanzia in campagna e nella bottega dei nonni fornai, dove si assaggiava un millefoglie di un'epoca che non c'è più. La passione per il buon cibo e in particolare per quel che deriva dal maiale (il cotechino a ferragosto è un rito) fanno da sfondo al viaggio in una provincia dove, come da tante altre parti in Italia, ogni comune, frazione e quasi ogni strada hanno una storia da raccontare. In qualche occasione, un segreto.



