Welcome to Paradise, il corto di Leonardo Di Costanzo a Venezia

Welcome to Paradise, diretto da Leonardo Di Costanzo (Ariaferma, L'intrusa, L'intervallo), è l'unico cortometraggio in Selezione Ufficiale - Fuori Concorso - alla Mostra del cinema di Venezia (30 agosto - 09 settembre). Il film racconta la storia di Nadia, una ragazzina solitaria e diffidente, che porta una benda su un occhio. Lungo la riva del fiume, in cerca di avventure in compagnia di alcuni gattini randagi, vede un ragazzo maltrattato e rinchiuso in un capanno abbandonato dai ragazzini del paese. Nadia si allontana. Poi, curiosa, torna e tenta di liberare il "prigioniero". La parete che li separa apre in Nadia la possibilità di giocare ad essere un'altra e a provare, nella seduzione, un'improvvisa voglia di crescere. Uno sguardo sulle relazioni umane, in un momento della vita, quello dell'adolescenza, in cui esse sono meno controllate e, benché meno definite, più evidenti. Welcome to Paradise è realizzato nell'ambito di "Bottega XNL - Fare Cinema", il corso di alta formazione cinematografica di Fondazione Fare Cinema che dal 2022 è entrato a far parte dell'offerta della sezione di Cinema e Teatro, diretta da Paola Pedrazzini, di XNL Piacenza, il Centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il corso offre ai partecipanti la straordinaria occasione di partecipare direttamente, sotto la guida di un maestro, alla preparazione e alle riprese di un film, acquisendo conoscenze e competenze cinematografiche sul campo. I giovani attori, Marta Cammi, Sofiane Bahari, Giorgia Respelli, Luca Massari, Matteo Lorenzo, Vincenzo Michelini e Giovanni Rossi, sono alla loro prima esperienza cinematografica, mentre il soggetto e la sceneggiatura sono scritti da Alessandra Rosso, ex corsista di un altro percorso formativo di Fondazione Fare Cinema. Prodotto da Carlo Macchitella, Pier Giorgio Bellocchio, Manetti bros., in collaborazione con Paola Pedrazzini, il film è una produzione Mompracem con Rai Cinema, in collaborazione con Fondazione Fare Cinema, presieduta da Marco Bellocchio, XNL Piacenza, Fondazione di Piacenza e Vigevano.



