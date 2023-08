Esplosione in una carrozzeria a Modena, morto un operaio

È morto uno dei due operai rimasti coinvolti questa mattina a Modena in un'esplosione all'interno di una carrozzeria in strada Curtatona. La vittima aveva 58 anni, il decesso è avvenuto poco dopo essere stato portato al centro grandi ustionati di Parma. Sono molto gravi anche le condizioni del collega dell'uomo deceduto. Si tratta di un altro operaio 62enne che attualmente si trova ricoverato all'ospedale di Baggiovara a Modena. Secondo i primi accertamenti, non è escluso che l'esplosione si sia verificata all'interno di un forno della carrozzeria. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, polizia e carabinieri.



