Esplosione in una carrozzeria a Modena, due feriti gravi

Un'esplosione si è verificata questa mattina a Modena, in località Fossalta, in una carrozzeria, presumibilmente durante operazioni di verniciatura. Due persone sono rimaste ferite gravemente, trasportate con elisoccorso all'ospedale. Per domare l'incendio scaturito sono intervenute poco prima delle 10 quattro squadre dei vigili del fuoco. Il rogo, in via Emilia Est, è attualmente sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica dell'area. Sono intervenuti anche 118 e carabinieri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA