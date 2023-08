A Bologna più controlli per l'estate, tre arresti della Polizia

Per l'estate a Bologna la Polizia, insieme alle altre forze dell'ordine, ha intensificato i controlli in diversi quartieri della città. Nelle ultime 24 ore gli agenti hanno arrestato tre persone: due 19enni di origine marocchina sono stati arrestati in flagranza per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale alla Bolognina. Usavano un prefabbricato come deposito: all'interno sono stati trovati 20 grammi di cocaina e 750 euro in contanti. Un 26enne nigeriano, che aveva il divieto di dimora a Bologna, è stato fermato ieri intorno a mezzogiorno in via Amendola. Era stato condannato in via definitiva per alcuni reati e, dopo essere stato identificato, è stato portato nel carcere della Dozza per scontare la pena. Ieri pomeriggio, infine, sono stati effettuati una serie di controlli nella zona della stazione, con una sessantina di persone e una decina di veicoli fermati.

Sequestrati tre panetti di hashish per circa 70 grammi nella zona di via Gramsci, via Boldrini. All'arrivo della polizia, gli spacciatori sono fuggiti, ma il pastore tedesco Havana, in forza al nucleo antidroga della Polizia, ha individuato i panetti sopra una tettoia della ex sede Inail abbandonata di via Gramsci.

