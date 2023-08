Torna la Festa dell'Unità a Bologna, ospite la famiglia Regeni

La Festa dell'Unità di Bologna partirà il 24 agosto "con la partecipazione della segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein e sempre la stessa sera c'è un altro appuntamento, una sorpresa a cui teniamo molto, perché saranno con noi i genitori di Giulio Regeni con la loro avvocata, per presentare il loro libro". Ad annunciarlo è stata la segretaria provinciale del Pd, Federica Mazzoni, che ha tenuto a sottolineare come sia "la prima volta che la famiglia Regeni accetta l'invito non solo ad una Festa dell'Unità ma da parte di un partito politico e questo ci rende molto orgogliosi e felici".

Il 14 settembre si riuniranno, invece, "esponenti nazionali delle forze politiche di opposizione per riprendere il filo - dice Mazzoni - politico delle battaglie che sta conducendo la nostra segretaria Elly Schlein, a partire dal salario minimo.

La Festa dell'Unità di Bologna, dal 24 agosto al 17 settembre si terrà per l'ultima volta al Parco Nord, storica sede della rassegna che dal 2024 verrà ospitata da un altro spazio ancora in via di definizione. Quella che si riunirà a Bologna "è un'opposizione che può fare bene al Paese contro questa destra - aggiunge Mazzoni - ci sono già diversi ospiti: per il Pd ci sarà Andrea Orlando, per Più Europa Riccardo Magi, Per Alleanza Verdi Sinistra Elisabetta Piccolotti, per il M5s Massimo Patuanelli". Sono "ancora in attesa di conferma", invece, le partecipazioni di rappresentanti di Italia Viva e Azione, ma "solo per una questione di incastri di agende", assicura Mazzoni. "Crediamo davvero che si possa partire dai temi che ci stanno unendo per capire come battere questa destra", conclude la segretaria provinciale del Pd.

Non sono stati invitati, invece, esponenti del governo e della maggioranza.

