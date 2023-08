Torna il Buskers Festival con oltre 150 artisti di strada

Oltre 150 artisti di strada nel cuore della città, 250 spettacoli in cinque giorni, 23 nazioni rappresentate, un dopo-festival quotidiano per proseguire con musica e intrattenimento: si parte domani dalle 20 alle 24 in centro e dalle 23.30 alle 3 a parco Massari per il dopo-festival.

Il Ferrara Buskers Festival quest'anno ha inoltre realizzato una particolare partnership con palazzo dei Diamanti che, nell'ambito di un 'pacchetto' che contiene anche aperitivo di benvenuto e visita guidata all'officina del fondatore Stefano Bottoni, consente l'accesso a prezzo ridotto alle mostre 'Guido Harari. Incontri', che propone oltre 300 fotografie di uno dei maggiori fotografi italiani, e 'Agostino Arrivabene-Thesauros', con l'esposizione di quaranta opere dell'artista realizzate dal 1985 ad oggi.

