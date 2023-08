Omicidio Alessandra, Lepore invita alla fiaccolata un anno dopo

"Un anno dopo, per Alessandra Matteuzzi insieme alla sua famiglia". Così il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, rilancia sui social la fiaccolata organizzata per domani, a un anno dal femminicidio della 56enne, assassinata il 23 agosto 2022 sotto casa dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, attualmente a processo davanti alla Corte di assise.

"Vi aspettiamo in piazza XX Settembre mercoledì 23 agosto ore 20.45, cammineremo con una fiaccolata fino a piazza Nettuno.

Per tutte le donne. Perché sono gli uomini che uccidono le donne", dice il primo cittadino.

Intanto nel palazzo dove la vittima viveva i vicini di casa hanno portato una pianta di Anthurium, con fiori rossi e un cartello: "Ci manchi troppo".

