Clai premia il Consorzio nazionale apicoltori

Valorizza "qualità, identità e tipicità delle produzioni in modo innovativo, impegnandosi ogni giorno con successo nello sviluppo di un'economia sostenibile e solidale". Con questa motivazione la cooperativa Clai ha assegnato al Consorzio nazionale apicoltori (Conapi) il Premio 100% Italiano che sarà consegnato il 2 settembre in occasione di Porte Aperte e della quarta edizione della corsa campestre Clai.

"Nel corso di queste sei edizioni abbiamo potuto tributare il nostro riconoscimento a persone e realtà che hanno dimostrato nei fatti un impegno e un'attenzione lodevoli nel perseguire i propri obiettivi; dei veri e propri campioni nel campo della promozione culturale, del lavoro o della solidarietà - spiega Giovanni Bettini, presidente Clai - Siamo lieti di poter conferire quest'anno il Premio a Conapi, che opera in un campo delicato e fondamentale al tempo stesso: il lavoro nobile degli apicoltori di questo Consorzio permette di produrre fino a 2.500 tonnellate di miele ogni anno e fornire un importante contributo rispetto all' impollinazione del nostro territorio italiano.

Un'opera preziosa che va sostenuta e salvaguardata in tutti i modi". "È per noi un grande onore ricevere il Premio 100% Italiano - commenta Giorgio Baracani, presidente Conapi - un riconoscimento per la nostra cooperativa e tutti i nostri soci apicoltori, oltre 600 in tutta Italia con più di 110.000 alveari, che rappresentano l'unica e autentica filiera del miele e dei prodotti delle api italiane e che lavorano con costanza e passione immutate, anche a fronte delle difficoltà produttive oggettive degli ultimi anni".

La premiazione si terrà nella cornice di eventi previsti per Porte Aperte Clai, appuntamento annuale organizzato dalla Cooperativa imolese nel corso del quale vengono effettuate visite all'interno degli stabilimenti per conoscere da vicino come nascono i prodotti. Il Banco Alimentare consegnerà inoltre a Clai l'attestato dell'iscrizione al progetto "We Save & Care", community di aziende, enti e cittadini finalizzata a sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore del cibo e a contrastare gli sprechi alimentari.



