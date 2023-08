Max Gazzè duetta con Mirko Casadei alla Notte del Liscio

Il cantautore Max Gazzè sarà l'ospite d'onore alla prima serata de 'La Notte del Liscio 2023', il 24 agosto in piazza Garibaldi a Cervia (Ravenna), nella serata conclusiva di "Balamondo World Music Festival", dedicata al ballo tradizionale della Romagna. In tournée con il suo "Musicae Loci", l'artista romano presenterà le sue canzoni in una veste inedita, duettando insieme a Mirko Casadei e la sua POPular Folk Orchestra, in un "dialogo" in cui intrecceranno i loro diversi universi musicali.

Gazzè reinterpreterà anche alcuni grandi classici della tradizione romagnola - da "Romagna Mia" a "Romagna Sangiovese" e "Ciao Mare" - mentre la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra ridisegnerà, con nuove sfumature folk, i brani del musicista romano, grazie agli arrangiamenti curati da Manuel Petti (fisarmonicista e direttore musicale dell'Orchestra Casadei) e sotto la supervisione del cantautore e polistrumentista Max Dedo, sul palco con Gazzè.

Secondo e ultimo appuntamento de "La Notte del Liscio" con Moreno il Biondo e la sua Orchestra Grande Evento a Gatteo Mare (Forlì-Cesena), sabato 16 settembre, nella serata conclusiva della "Settimana del Liscio", kermesse con i migliori rappresentanti del folk emiliano-romagnolo. "Il Liscio - commenta l'assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini - è unione, energia, divertimento, complicità, benessere, e parla di noi al mondo".



