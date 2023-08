Calcio: una mostra ricorda il 'Sergente buono' Bersellini

Una mostra fotografica per ricordare, a Borgo Val di Taro, il suo paese natale nell'Appennino parmense, il 'Sergente buono' del calcio italiano, Eugenio Bersellini, allenatore campione d'Italia con l'Inter nel 1980 e con 490 panchine in serie A.

A Palazzo Tardiani, nel borgo parmense, da sabato 26 al 10 settembre sarà possibile visitare (gratuitamente) la mostra fotografica, intitolata appunto 'Il sergente buono', dedicata ad Eugenio Bersellini, curata del fotografo Marco Ravezzani. All'inaugurazione della Mostra, sabato alle 11.30, interverranno ex calciatori e campioni del mondo, compresi molti protagonisti dello scudetto nerazzurro del 1980, fra cui Ivano Bordon, Nazzareno Canuti, Giampiero Marini, Carlo Muraro, Evaristo Beccalossi, Marco Rossinelli, Claudio Lombardo , Giancarlo Pasinato, che racconteranno aneddoti della storia umana e sportiva di un grande del calcio italiano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA