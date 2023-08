Bologna e provincia nella morsa dell'ondata di calore

Dopo il weekend rovente Bologna e provincia restano nella morsa dell'ondata di calore. Sempre in allerta i presidi sanitari della Ausl che mette in guardia su temperature che potrebbero toccare anche 37 gradi. Secondo le previsioni, l'ondata di calore persisterà almeno fino a mercoledì 23 agosto. Per gli anziani particolarmente fragili sono attive periodiche telefonate ai cittadini ed eventuali interventi di assistenza a domicilio. Il numero verde, gratuito, è 800 562 110 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 13.

Bologna, unica città in Emilia-Romagna delle 27 monitorate dal Ministero della Salute per i bollettini delle ondate di calore, è ancora contrassegnata dal bollino rosso - il livello massimo di allerta - fino a mercoledì.

