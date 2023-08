Ventenne muore dopo essere stato accoltellato in pieno centro

Un ventenne originario dell'Africa, in corso di identificazione, è morto dopo essere stato accoltellato, attorno alle 18.30, in Corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Modena. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, sarebbe stato aggredito da due persone, che sono fuggite immediatamente dopo.

La vittima ha chiesto aiuto in un albergo vicino ed è stato soccorso da alcuni passanti, ma è morto poco dopo in ospedale. In corso le ricerche per identificare le due persone che lo hanno aggredito.

A quello che risulta al momento, il ventenne si trovava in Corso Vittorio Emanuele con un amico, che sarebbe fuggito, insieme ai due aggressori.

