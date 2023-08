Ancora due morti, sulle strade dell'Emilia-Romagna, in una domenica segnata dagli incidenti stradali.

Un uomo di 37 anni è morto questa mattina intorno alle 11 in un incidente fra due auto avvenuto a Faenza (Ravenna) sulla via Emilia, all'altezza del chilometro 59.

Secondo le prime ricostruzioni, l'auto guidata dal 37enne avrebbe violentemente tamponato la macchina che lo precedeva. Lo schianto non gli ha lasciato scampo.

Ci sono stati disagi e rallentamenti al traffico che è tornato alla regolarità nel primo pomeriggio.

Un uomo di 76 anni, Silvano Terenziani, ex agente della polizia municipale di Reggio Emilia in pensione, è morto questa mattina cadendo con il suo scooter in via del Chionso, nella prima periferia di Reggio Emilia. Stando agli accertamenti dei suoi ex colleghi, subito accorsi sul posto dopo l'allarme, intorno alle 10 l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra e battendo la testa sull'asfalto. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Nessun altro veicolo sarebbe coinvolto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA