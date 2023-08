Detenuta morta a Bologna, anche l'Usl aveva richiesto l'autopsia

L'Azienda Usl di Bologna ha richiesto fin da subito l'autopsia sul corpo di Patricia Bonora Mos, la 29enne piacentina morta il 16 agosto all'ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverata da qualche giorno dopo un malore accusato al carcere bolognese della Dozza, dove era detenuta.

Il caso è stato denunciato dalla madre, assistita dall'avvocato Valter Vernetti, con la procura di Bologna che ha disposto l'autopsia.

L'azienda sanitaria di Bologna esprime le condoglianze e la vicinanza alla famiglia della giovane e fa sapere di avere richiesto fin da subito l'autopsia per sciogliere quesiti diagnostici che possono essere legati a problematiche tossiche e/o infettive, anche alla luce dei tempi di risposta necessari per gli esami richiesti.

L'esame autoptico dovrebbe essere svolto nei prossimi giorni e potrebbe fornire indicazioni importanti per ricostruire gli ultimi giorni di vita della ragazza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA