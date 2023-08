Città di Castello dona contributo per alluvione a Cesena

Il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi ha consegnato a quello di Cesena, Enzo Lattuca, il ricavato di una raccolta fondi a favore delle popolazioni alluvionate, attivata nell'ambito del torneo di calcio in amicizia fra le squadre dell'amministrazione comunale, della polizia di Stato, dei carabinieri e della guardia di finanza ed il contributo della società Rionale San Giacomo. Lo ha fatto all'ippodromo Savio dove è andata in scena una intera riunione di corse al trotto dedicate a Città di Castello, all'altotevere umbro, all'allevamento umbro di qualità, alle imprese e alla mostra nazionale del cavallo.

"Ringraziamo l'Amministrazione comunale di Città di Castello per la donazione a favore delle famiglie danneggiate dall'alluvione. Un contributo per noi fondamentale che sarà destinato alla ripartenza dei cittadini colpiti" ha sottolineato Lattuca.



