Al via il Meeting dell'Amicizia a Rimini

Con la celebrazione eucaristica presieduta dal presidente della Conferenza episcopale Italiana, il Cardinale Matteo Zuppi, parte a Rimini la 44/ma edizione del Meeting dell'Amicizia tra i popoli, che si concluderà venerdì prossimo con l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Il sogno di un'amicizia di tutti i popoli, e lo sappiamo, si scontra con la tentazione di restare ripiegati su se stessi - ha detto Zuppi nella sua omelia - o peggio di cercare sicurezza alzando nuove frontiere, con antagonismi e polarizzazioni che perdono l'insieme: è sempre pericoloso, perché vuol dire anche non capire e non aiutare a trovare le soluzioni. Con dei pregiudizi, che danno sicurezza però - ha sottolineato Zuppi -, resistenti e amplificati dal digitale, con razzismi e intolleranze mai innocui e inerti, perché sappiamo quanto avvelenano e armano menti, cuori e mani. E non si può dire che non lo sapevamo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA