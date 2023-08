Ondata di calore a Bologna e provincia, Ausl in allerta

È attesa per domenica 20 agosto la seconda ondata di calore di questa estate 2023 con temperature che potrebbero raggiungere i 36 gradi a Bologna comuni limitrofi - Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena - con notevoli disagi per i cittadini. Lunedì 21 l'ondata si estenderà anche in pianura e persisterà almeno fino a martedì 22 agosto.

L'Azienda Usl di Bologna ha già allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell'assistenza domiciliare dell'area metropolitana. Per gli anziani particolarmente fragili sono attive periodiche telefonate ai cittadini ed eventuali interventi di assistenza a domicilio. Il numero verde, gratuito, è 800 562 110 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17, il sabato dalle 8.30 alle 13.

Bologna, unica città in Emilia-Romagna delle 27 monitorate dal Ministero della Salute per i bollettini delle ondate di calore, è contrassegnata dal bollino rosso - il livello massimo di allerta - da oggi fino a lunedì compreso.

