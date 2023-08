Ritrovato in vita sull'Appennino 32enne scomparso a Bologna

È stato ritrovato sull'Appennino bolognese, nella zona tra Montefredente e Rioveggio, e sta bene Artiom, l'uomo di 32 anni di origine russo-moldava, scomparso da Bologna il 14 agosto. Era uscito due giorni fa, intorno alle 15, dal suo appartamento e non aveva più dato notizie di sé. Si era allontanato in ciabatte, senza chiavi né documenti. Artiom, che soffre di un lieve ritardo mentale, parla poco l'italiano.

A denunciare la sua scomparsa ai carabinieri sono stati i familiari, che hanno diffuso un appello anche sui social. E proprio grazie al tam tam in rete Artiom è stato ritrovato. Il cugino con un post su Facebook ha fatto sapere che il 32enne è in buone condizioni di salute e ha voluto ringraziare "per la condivisione" tutti coloro che si sono interessati al caso.

Il 32enne è stato individuato grazie a un cittadino che aveva visto la segnalazione su Facebook e "dopo essersi accorto di averlo già visto è uscito a cercarlo subito", recita il post. I familiari erano "già nella zona per le ricerche dopo alcune segnalazioni fatte sempre grazie alla condivisione in rete".



