Un caso di West Nile registrato nel Ravennate

Ieri è stato notificato al servizio Igiene Pubblica di Ravenna un caso di malattia neuroinvasiva da virus West Nile in una persona 80enne residente nel comune di Conselice e che attualmente si trova ricoverata all'ospedale ravennate. Si tratta di una malattia - si legge in una nota - provocata dal virus West Nile, che ha come serbatoio numerose specie di uccelli selvatici e il cui principale mezzo di trasmissione all'uomo è rappresentato dalle punture di zanzara del genere Culex (zanzara comune). Dopo un periodo di incubazione che varia dai 2 ai 14 giorni, la maggior parte delle persone infette non mostra alcun sintomo. Fra i casi sintomatici, circa il 20% presenta sintomi leggeri come febbre, mal di testa, nausea, vomito e linfonodi ingrossati, sintomi che possono durare alcuni giorni.

Negli anziani e nelle persone debilitate la sintomatologia può essere più grave. I sintomi più gravi si presentano in media in meno dell'1% delle persone infette e comprendono febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi della vista, torpore, convulsioni fino alla paralisi e al coma, meningite ed encefalite.



