Sotto casa della ex violando divieto, arrestato

Già indagato per stalking e sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex fidanzata, ha violato il provvedimento emesso a giugno e si è presentato sotto casa della donna, cercando di entrare. Per l'episodio, successo lunedì pomeriggio in zona Navile a Bologna, i carabinieri hanno arrestato un 32enne di origine filippina, nato e residente in città. E' stata la stessa vittima, anche lei di origine filippina, a chiedere aiuto al 112 spiegando che l'ex compagno aveva approfittato della porta condominiale lasciata aperta ed era entrato nell'edificio. All'arrivo delle pattuglie il 32enne si è probabilmente nascosto, per poi riprendere a citofonare con insistenza alla donna, che si trovava in casa con i carabinieri, i quali sono rapidamente scesi e lo hanno bloccato. L'uomo era stato denunciato dall'ex compagna per stalking, per i suoi comportamenti violenti anche in presenza del figlio minore, e da giugno era sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati.

