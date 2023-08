Sicurezza: più di 4mila identificati da Polfer in E-R

Quattro arresti, 31 denunce, più di 4.200 persone identificate, 6 minori rintracciati e riaffidati alle rispettive famiglie o collocati in strutture protette. Sono le cifre dei controlli svolti, durante il lungo 'ponte' di Ferragosto, dal Compartimento Polizia Ferroviaria Emilia-Romagna, a bordo dei treni e nelle stazioni dell'intera regione per garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Dei quattro arresti, due sono stati eseguiti dalla Polfer a Bologna Centrale: uno per rapina impropria di un cellulare su un convoglio in transito e uno in esecuzione di un ordine di carcerazione. Gli altri sono stati fatti a Modena, in esecuzione di un provvedimento di cattura, e a Parma, per evasione. Tra i 31 denunciati, per vari reati, ci sono anche due giovani che hanno rubato una sedia a rotelle in uso all'ufficio assistenza alla clientela delle Ferrovie. Il complesso delle attività ha visto l'impiego su tutto il territorio regionale di 235 pattuglie, fra personale in uniforme e in abiti civili.

Particolare attenzione è stata riservata alle località della riviera, con controlli straordinari effettuati dalla Polfer di Rimini tutte le sere del weekend, in collaborazione con la Questura, negli scali di Rimini e Riccione, per prevenire comportamenti illeciti in particolare da parte di gruppi di giovani che raggiungono in treno le località della costa romagnola.



