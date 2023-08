Si denuda davanti a bimbe in spiaggia, rischia il linciaggio

Ha rischiato di essere linciato dalle mamme, un sessantenne arrestato dai Carabinieri di Riccione, ieri pomeriggio, per essersi denudato, in spiaggia, davanti a delle bimbe. L'uomo che ha precedenti specifici - prima in un bagno di Riccione poi in uno di Misano Adriatico - avrebbe avuto atteggiamenti molesti sempre in presenza di minori. Bloccato e fotografato da alcune mamme e denunciato da altre, ha rischiato di essere 'pestato' sull'arenile.

Questa mattina è comparso davanti al giudice per la direttissima, Alessandro Capodimonte, che ha convalidato l'arresto per il sessantenne che resterà ai domiciliari. L'uomo era già stato oggetto di obbligo di dimora in Riccione e in misura di sorveglianza.



