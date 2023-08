Ragazzo scompare a Bologna, appelli social per le ricerche

E' scomparso da casa dal pomeriggio del 14 agosto e da allora i familiari non hanno notizie di lui. Con annunci su gruppi social e manifesti affissi per strada, a Bologna sono in corso le ricerche di un 32enne di origine russa, sofferente di un lieve ritardo mentale. Il giovane -spiegano i parenti che hanno contattato anche le redazioni di giornali e tv locali- è molto timido ma non è aggressivo, e conosce solo poche parole in italiano.

E' uscito di casa, in via Orlandi zona Fossolo, verso le 15 di lunedì e indossava ciabatte, un paio di pantaloncini corti neri con strisce laterali bianche e una t-shirt bianca a righe colorate. Non ha con sé documenti, chiavi o altri oggetti. Il timore dei familiari, che hanno già presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri, è che possa essersi allontanato dalla città, anche salendo su un treno o su un bus. Chi dovesse avvistarlo può contattare il 112.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA