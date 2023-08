Oltre 5.000 passaggi col rosso a Rimini da inizio anno

Sono state oltre 5.000, da inizio anno a oggi, le violazioni sanzionate, a Rimini, per il passaggio con il semaforo rosso: E' quanto emerge dai numeri messi in fila dall'Amministrazione della città romagnola. "Il passaggio con il rosso - osserva in merito l'assessore alla Polizia Locale, Juri Magrini - rappresenta una delle violazioni più pericolose, perché in una manciata di secondi, per una disattenzione, per eccesso di sicurezza o per sprezzo delle regole, si rischia di mettere a repentaglio la propria incolumità e quella degli altri. In particolare degli utenti deboli della strada come i pedoni" A Rimini sono 8 gli incroci dove sono posizionati gli impianti 'Vista Red', che immortalano l'andamento del traffico.

Dotati di telecamere elettroniche, da inizio anno a oggi hanno accertato complessivamente 5.008 violazioni Dal report fornito dagli uffici della Polizia Locale emerge che questi oltre 5.000 passaggi con il rosso si sono verificati prevalentemente negli incroci di Via Regina Margherita-Via Catania (1.937 sanzioni); Viale Principe Amedeo-Via Perseo (1.231); Statale 16-Via della Gazzella (819) e via Chiabrera-Via Giangi (434).



