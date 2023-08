Contraffatti e non sicuri, Gdf sequestra 540mila prodotti

Prodotti contraffatti, anche elettrici, privi degli standard di sicurezza: il comando provinciale della Guardia di finanza di Bologna ha intensificato i controlli nella settimana di Ferragosto sequestrando oltre 540mila articoli, in particolare prodotti per la casa e per la persona. Gli interventi in un negozio di casalinghi in zona 'Croce Coperta', riconducibile a un cittadino di nazionalità cinese, e al mercato settimanale della Montagnola, dove sono state rilevate violazioni nei confronti di due commerciati di nazionalità pakistana ed equadoregna. Tra i prodotti non a norma sequestrati accessori decorativi, utensileria, accessori per la cura del corpo e della persona, beni di consumo. Sequestrati anche 64 apparecchi elettrici, prevalentemente piccoli elettrodomestici da cucina, sprovvisti di marchio CE e certificati di conformità.

