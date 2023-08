Caldo, a Bologna è bollino rosso da venerdì 18 agosto

L'aggiornamento dei bollettini sulle ondate di calore del ministero della Salute per l'estate 2023 segnala per oggi con bollino rosso Bolzano, Brescia e Firenze, città che mantengono il massimo livello di rischio almeno fino a venerdì prossimo. A raggiungere questo livello di rischio per le ondate di calore saranno, da venerdì 18, anche Bologna e Perugia, oggi e domani con bollino arancione.

Roma e Frosinone passano da domani al livello di rischio arancione, che perdura anche dopodomani, venerdì. Sempre nella giornata di venerdì prossimo il livello di rischio sale ad arancione a Latina, Rieti e Verona.

Le ondate di calore, precisa il ministero della Salute, si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità.

