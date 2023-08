Rogo in casa per anziani e disabili a Parma, morta una donna

Un incendio è divampato questa mattina intorno alle 5.30 in una struttura protetta per anziani e disabili psichici di Parma. Il bilancio del rogo alla 'Casa di Arianna', gestita dalla cooperativa Avitas, è di un morto mentre il numero delle persone intossicate sale a 14, di cui tre gravi.

A perdere la vita una donna di 62 anni ospite della struttura, probabilmente travolta dalle fiamme mentre dormiva. Sul luogo dell'incendio i mezzi del 118 e i vigili del fuoco che hanno iniziato i primi accertamenti per risalire alla causa dell'incendio.

Gli intossicati sono sette uomini e sette donne di età compresa fra 49 e 79 anni. Di queste, tre persone sono in gravi condizioni. Le altre nove, fra cui un operatore della struttura, sono comunque ancora in osservazione al pronto soccorso del Maggiore di Parma.

Il sindaco, 'Lavoriamo per garantire l'assistenza'

"Voglio esprimere un messaggio di cordoglio alla famiglia della vittima e mandare un pensiero a chi in queste ore si trova in ospedale per l'intossicazione da fumi. La palazzina in questione è di proprietà e di gestione privata. Stiamo lavorando perché rimanga garantita l'assistenza a chi ne ha bisogno, in attesa di capire dagli inquirenti la natura dell'incendio e le sue cause". Lo scrive su Facebook Michele Guerra, sindaco di Parma,

Riproduzione riservata © Copyright ANSA