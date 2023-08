Raoul Casadei ricordato a Ferragosto nella sua Gatteo mare

A Ferragosto, nel giorno in cui avrebbe compiuto 86 anni, si festeggia Raoul Casadei nella sua Gatteo mare, sulla riviera cesenate. Sarà suo figlio Mirko, con il Balamondo World Music Festival, ad animare dalle 21 piazza Romagna mia, al confine tra Cesenatico e Gatteo Mare, dove Raoul - morto il 13 marzo 2021 - abitava nel suo amato "recinto Casadei", o meglio una specie di ranch che aveva creato per stare con la sua famiglia. Ospite della serata dedicata al Re del liscio e intitolata L'estate di Raoul sarà Fabio Concato, con il suo Musico Ambulante Tour. Nel cuore dell'evento ci sarà un momento di contaminazione musicale nello stile del Balamondo, con Concato e Mirko Casadei insieme per un viaggio inedito nella tradizione romagnola che incontra la grande canzone d'autore. Linguaggi diversi, mondi lontani, relazioni possibili, quelle messe in scena dalla Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, che racconta il segno identitario di una Romagna dove la musica è occasione di incontro, condivisione, relazioni artistiche.

