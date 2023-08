È in fase di chiusura l'affare che riporterà Marko Arnautovic all'Inter. L'operazione per l'attaccante austriaco dovrebbe chiudersi per una cifra pari a otto milioni più due di bonus. Arnautovic ritornerebbe così in nerazzurro dopo la stagione 2009/10, in cui conquistò il Triplete seppur con un ruolo marginale.



