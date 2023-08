Alluvione: estate di cantieri in E-R, 80 interventi su fiumi

L'autunno è alle porte e non si può aspettare: è un'estate di cantieri sui fiumi dell'Emilia-Romagna, dove sono in corso almeno 80 interventi sui corsi d'acqua esondati a maggio per ripristino degli argini, sistemazione e pulizia del letto dei fiumi, rimodellazione degli alvei e riparazione di opere idrauliche. Opere per un totale di oltre 116 milioni. Si tratta, spiega la Regione, delle opere più urgenti avviate attraverso l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

"L'impegno è massimo e si sta lavorando senza sosta per ripristinare condizioni di sicurezza dei fiumi nei territori colpiti - afferma Irene Priolo, vicepresidente con delega alla Protezione civile - I cantieri aperti su fiumi e torrenti emiliano-romagnoli, dal valore complessivo di circa 116 milioni di euro, fanno parte del pacchetto di 400 milioni per opere di somma urgenza già segnalate come assoluta priorità al Governo, e per le quali attendiamo al più presto il trasferimento delle risorse. Gli interventi in corso- prosegue la vicepresidente- significano la presenza di imprese operative, operai all'opera, professionisti in campo per coordinare gli interventi: tutti attivati in somma urgenza, cioè prima di disporre delle somme necessarie per pagare i lavori, ancora da trasferire al commissario Figliuolo".

"Siamo in attesa - aggiunge - della pubblicazione del relativo decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Serve fare in fretta perché l'autunno è alle porte e non si può perdere tempo".

