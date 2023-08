Ritrovato in vita 78enne scomparso 2 giorni fa nel bolognese

Dopo due giorni di ricerche, attorno alle 9 di questa mattina, è stato trovato in vita l'anziano 78enne, Giulio Marescotti, che era scomparso giovedì 11 agosto in località Persiché, nella frazione Vado di Monzuno, nel bolognese. La moglie e i figli ne avevano denunciato la scomparsa e si era messa subito in moto la macchina delle ricerche.

Esausto e sotto shock, fanno sapere i vigili del fuoco, il 78enne è stato portato in ospedale per le successive cure. Alle operazioni di ricerca hanno partecipato una sessantina di persone tra vigili del fuoco, carabinieri del soccorso alpino e personale volontario, insieme alle squadre droni e unità cinofile dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.



