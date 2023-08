Necropoli romana riaffiora dai campi nel ferrarese

È emersa a Coccanile di Copparo una necropoli romana, databile al I secolo d.c., che "si prefigura come una delle più grandi ad oggi indagate nella provincia di Ferrara", sottolinea il Comune di Copparo.

Da pochi giorni, infatti, si è conclusa la prima campagna di scavo della necropoli di Viarolo Est. L'indagine, condotta dalla Soprintendenza, sotto la direzione scientifica di Chiara Guarnieri, con il supporto del Gruppo Archeologico Ferrarese guidato dagli archeologi professionisti Flavia Amato e Marco Bruni, ha permesso il rinvenimento di circa 15 sepolture a incinerazione databili appunto al I secolo d.c.

Il sito era già stato indagato nel 2019, quando era stato portato alla luce un importante incrocio stradale, testimonianza di una via di transito che attraversava l'area del Delta antico.

Le sepolture, realizzate in semplici fosse scavate nel terreno, sono state in parte danneggiate dalle lavorazioni agricole, ma hanno permesso comunque il recupero di numerosi oggetti a corredo delle tombe, tra cui lucerne in terracotta e balsamari in vetro, deposti tra le ceneri del rogo funebre. Lo scavo proseguirà la prossima stagione per verificare la presenza di ulteriori sepolture.

"Anche in questa occasione l'Amministrazione comunale copparese non ha fatto mancare il proprio sostegno alla realizzazione del progetto 'Il Viarolo una villa romana, una strada centuriale e una necropoli a Coccanile di Copparo', che mira alla prosecuzione dei lavori di scavo e di recupero di materiale archeologico", spiega lo stesso Comune. Nell'ambito del 'Settembre Copparese' verranno illustrati al pubblico i primi risultati delle indagini archeologiche per coinvolgere sempre più la cittadinanza nella riscoperta del proprio passato sepolto.



