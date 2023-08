A Bologna oltre 200mila spettatori per cinema in piazza Maggiore

Il cinema in Piazza Maggiore a Bologna si appresta a superare i 200mila spettatori, confermando un successo di pubblico italiano e internazionale che vede nella manifestazione della Cineteca di Bologna un tratto identitario della città stessa. Realizzata nell'ambito di Bologna Estate 2023 (l'insieme delle iniziative estive del Comune di Bologna), 'Sotto le stelle del cinema' è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Emilia-Romagna, dal main sponsor Gruppo Hera e da numerosi altri sponsor che hanno sposato il progetto.

Dall'inizio dell'estate 53 serate, con una media di 4mila spettatori ciascuna e punte di 7mila per film come Persepolis o Casinò: il cartellone di 'Sotto le stelle del cinema' è stato inaugurato lo scorso 19 giugno con Thelma & Louise di Ridley Scott e si chiuderà domani, 13 agosto, con il restauro di un capolavoro senza tempo, Il Gattopardo di Luchino Visconti, che va così a concludere anche la retrospettiva dedicata a Claudia Cardinale.

Una serata speciale, dedicata ormai tradizionalmente alla Filuzzi, è poi in programma lunedì 14 agosto: un omaggio al ballo e alla musica della tradizione bolognese.



