Rissa per la fila in mensa al Cas di Bologna

Quattro ospiti del Cas di Bologna, il centro di accoglienza di via Mattei, sono stati denunciati dai carabinieri per una rissa scoppiata mercoledì sera nella struttura. Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe cominciata perché uno dei quattro aveva superato un altro nella fila per mangiare in mensa.

I coinvolti sono due egiziani, un ivoriano e un giovane della Guinea, tutti sui 20 anni e tutti rimasti leggermente feriti nella zuffa. Oltre ai carabinieri, chiamati dai responsabili del centro, è intervenuto anche il 118 che ha trasportato al pronto soccorso uno dei litiganti.



