Due motociclisti morti nel Ferrarese nel giro di poche ore

Un motociclista, Emanuele Faraguti, operaio 46enne di Gavello (Rovigo), ha perso la vita questa mattina, poco dopo le 10, uscendo di strada con la propria motocicletta mentre percorreva via per Pilastri, a Bondeno, nel Ferrarese. Si è trattato, stando alle prime informazioni sulla dinamica, di una fuoriuscita di strada autonoma.

Il centauro ha impattato con il guardrail, riportando ferite gravissime che hanno reso vani i tentativi di soccorso operati dal personale del 118, immediatamente intervenuto sul posto con ambulanza e automedica. Un automobilista ha avuto un malore nell'assistere alla scena ed è stato accompagnato per accertamenti all'ospedale Sant'Anna di Cona. I rilievi sono stati eseguiti dalla polizia locale Alto Ferrarese.



Quello di Faraguti è il secondo decesso di un motocilista avvenuto nel Ferrarese nello stesso giorno. Poco dopo la mezzanotte, infatti, nel capoluogo aveva perso la vita il 38enne Alessio Maini, anche lui operaio e anche lui deceduto dopo un'uscita di strada autonoma con la propria moto, avvenuta in via Canonici, all'altezza dell'incrocio con via Pareschi. Sul posto sono intervenuti, oltre ai soccorritori del 118 che non hanno potuto far nulla, le pattuglie della polizia locale Terre Estensi.

