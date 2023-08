Coppa Italia: 4-3 al Modena, doppietta Retegui trascina il Genoa

Vittoria e qualificazione per il Genoa che sconfigge 4-3 il Modena nei trentaduesimi di Coppa Italia e guadagna il passaggio del turno dove sfiderà la vincente di Monza-Reggiana. Protagonista all'esordio in una competizione ufficiale in Italia è Mateo Retegui, che va a segno dopo appena 31 secondi di gioco su assist di Frendrup. Retegui sfiorerà poi il gol con un colpo di tacco al volo, parata di Gagno per segnare invece il secondo nella ripresa.

Modena capace però nel primo tempo di ribaltare il risultato, grazie a due leggerezze dei padroni di casa che favoriscono prima a Manconi e poi Tremolada. A fine primo tempo però Vasquez agguanta il 2-2 con un colpo di testa e i rossoblù la chiudono di fatto a inizio ripresa. Gumdundsson servito da Retegui vola palla al piede da metà campo sino all'area del Modena e batte Gagno con un diagonale perfetto, quindi proprio con Retegui che controlla su passaggio di Hefti e batte il portiere avversario al 12'. C'è ancora tempo per un guizzo di Gargiulo che accorcia con una conclusione potente ma il Genoa controlla e inizia la stagione con lo stesso risultato con cui aveva chiuso la scorsa: 4-3.



