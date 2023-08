Coppa Italia: 2-0 al Cesena, il Bologna

Il Bologna accede ai 16/i di Coppa Italia, battendo il Cesena al Dall'Ara per 2-0: apre il baby Corazza, chiude il match Joshua Zirkzee. La serata ha mille risvolti di mercato, in casa rossoblù: Motta rinuncia a Schouten in regia, con l'olandese ormai a un passo dalla cessione al Psv Eindhoven. C'è invece Arnautovic, nonostante la corte dell'Inter, al centro dell'attacco, mentre in tribuna siede Dan Ndoye, esterno d'attacco 22enne arrivato dal Basilea e in attesa di ufficializzazione. La scena, però, se la prende Tommaso Corazza, prodotto del vivaio rossoblù, che alla prima da titolare, al 2' trova il tiro a giro che stappa la partita. Il 19enne è figlio di Daniele, responsabile del settore giovanile del Bologna dal 2013, che dopo 20 anni ha lasciato Casteldebole alla scadenza del contratto. Moro sfiora poi il raddoppio al minuto, ma il Bologna, privo anche degli infortunati Orsolini e Barrow e con Moro e Pyyhtia schierati a sostegno di Arnautovic non affonda.

Il Cesena sfiora il pareggio con Bumbu al 22' ma la differenza di categoria si fa sentire. Entra Zirkzee e al 35' della ripresa chiude i conti liberandosi in area con un colpo di tacco e battendo Pisseri di sinistro. Il Bologna vince, non convince ma passa il turno e tornerà a novembre contro la vincente di Verona-Ascoli.



