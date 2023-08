Bonaccini, governo non capisce cosa serve per ripartire in E-R

Per il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di Omnibus su La7, nel governo "non hanno ancora compreso cosa serva fino in fondo per far ripartire del tutto questa terra, è per quello che qui tanti se non tutti, anche i sindaci di centrodestra, chiedevano che non si perdesse quella filiera istituzionale che aveva funzionato così bene durante il terremoto. Il governo ha voluto accentrare da Roma, dicono che sono quelli dell'autonomia differenziata, nel nostro caso hanno centralizzato tutto a Roma che è ben curioso".

Bonaccini, chiede quindi al governo di trovare "gli strumenti e diamoci da fare per trovare quelle risorse che mancano perché se 6 governi precedenti i 12 miliardi di euro per il terremoto li hanno tutti trovati e messi a disposizione, non si capirebbe perché questo governo a fronte di quasi 9 miliardi di euro ne mette quasi meno della metà", ha concluso.



