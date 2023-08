We Reading Festival, 5 giorni di parole e musica in Romagna

Cinque giorni di spettacoli inediti, letture e talk in location suggestive, concerti al sorgere del sole. La Riviera romagnola torna a riempirsi di parole e musica con la settima edizione di We Reading Festival, dal 16 al 20 agosto a Santarcangelo (Rimini). Il Festival rappresenta il momento centrale del network We Reading, progetto culturale diffuso in tutta Italia, e vedrà protagonisti del panorama culturale italiano reinventarsi per una sera, portando in scena testi e autori da loro scelti e amati. Ospiti di questa edizione Pablo Trincia, Andrea Pennacchi con Giuseppe Civati, Andrea Batilla. Ci sarà poi spazio anche per momenti musicali con il live all'alba di Davide Boosta Dileo, i concerti serali di Studio Murena, Her Skin, Bartolini, Ponzio Pilates e per un percorso off di talk su tematiche di attualità.

Tutte le serate sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, prenotabili su www.wereading.it.



