Scontro fra auto e moto, morto a Ravenna

Un motociclista di 48 anni è morto e il figlio minorenne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale verificatosi questa notte alle porte di Ravenna. Tutto si è verificato verso le 23.30 all'incrocio tra via del Sale e via Erbosa nella frazione di Campiano.

A quell'ora l'Honda Nc 700 guidata dal 48enne, per cause ancora al vaglio della polizia locale, si è scontrata con una Lancia Y guidata da una 40enne anche lei accompagnata dal figlio (entrambi sono rimasti praticamente illesi). Il 48enne è morto sul colpo mentre il figlio è stato portato all'ospedale 'Bufalini' di Cesena.



