Improvvisa paralisi ad un braccio, 39enne soccorsa al Maggiore

A fine luglio una 39enne è giunta in pronto soccorso all'ospedale Maggiore di Bologna presentando dolore ad un braccio che è divenuto cianotico, correttamente identificato dal personale del triage con codice di urgenza arancione. Dopo aver eseguito in pronto soccorso tutti gli accertamenti diagnostici e clinici - spiega l'Azienda Usl di Bologna - nell'arco di due ore la paziente era in sala operatoria dove ha subito un doppio intervento di trombectomia, finalizzato alla riapertura dell'arteria succlavia. Causa scatenante dell'ischemia acuta all'arto superiore sinistro, la presenza di una costola cervicale in più, di cui la donna non era conoscenza (Sindrome dello stretto toracico superiore arteriosa).

A pochi giorni dagli interventi urgenti, grazie ad una terza operazione di chirurgia vascolare in collaborazione l'equipe dei chirurghi vertebrali la costola accessoria è stata rimossa e sono state ripristinate la funzionalità e l'integrità dell'arteria colpita da ischemia mediante un innesto protesico.

La gestione anestesiologica degli interventi è stata affidata ad una anestesista esperta.

A distanza di due settimane dalla brutta avventura - sottolinea l'Ausl - la signora potrà tornare a casa dalla sua famiglia e riprendere la sua quotidiana attività senza alcun deficit all'arto superiore sinistro.



